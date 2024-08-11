الإمارات تضبط تشكيلا عصابيا خطط لتهريب مخدرات إلى داخل البلاد

ألقت السلطات الإماراتية القبض على تشكيل عصابي من ثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية/ يتم توجيههم من قبل تجار متواجدين خارج الإمارات، خططوا لتهريب وإدخال أكثر من 226 كجم من مخدر الحشيش، والمؤثرات العقلية والعقاقير المخدرة، وإخفائها بجوف أحجار رخامية بغرض الترويج لها وبيعها داخل الدولة.

وقال اللواء عبدالله بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة للصحفيين اليوم الأحد إن فرق العمل نجحت في إحباط مخطط مستحدث لتهريب المواد المخدرة، تمثل في اخفائها في جوف أحجار رخامية بهدف الاتجار.

وقال العقيد ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة إن معلومات وردت للشرطة تفيد بوجود تشكيل عصابي تدار عملياته من قبل تجار خارج الإمارات يسعون لتهريب المخدرات، والترويج لها وبيعها داخل الدولة.

وأضاف: باشرت إدارة مكافحة المخدرات عملياتها الميدانية للكشف عن أفراد العصابة، ورصد نشاطهم، وتحديد ارتباطاتهم بالشبكات الإقليمية والدولية لتهريب المخدرات، وقد تبين أن أساليب التهريب المستخدمة كانت غير تقليدية، حيث لجأوا إلى إخفاء المواد المخدرة في جوف ألواح رخام مرسلة إلى موانئ الدولة في محاولة للهرب من أعين رجال الشرطة إلا أنه تم ضبطهم واحداً تلو الآخر متلبسين.

وأشار العقيد العسم إلى أنه جرى تعميم هذا الأسلوب المستحدث على كافة منافذ الدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع جمارك الشارقة لقطع خط التهريب الذي أعده التشكيل الإجرامي.