أوربان: قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيجرنا إلى صراع مباشر مع روسيا

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وهي في حالة نزاع ليس خيارا منصفا بحق أعضائه مذكّرا أن هدف تأسيسه كان تحقيق السلام وليس خوض النزاعات.



وكتب أوربان في منشور عبر منصة "إكس": "أُسّس الاتحاد الأوروبي ليجلب السلام والازدهار للدول الأعضاء فيه، وقبول دولة في حالة حرب مع روسيا من شأنه أن يجرّ الاتحاد فورا إلى صراع مباشر".



وأضاف: "من غير العدل توقع مثل هذه المخاطرة من أي دولة عضو".

وجاءت تصريحات أوربان ردا على دعوة زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في بدء مفاوضات مع كييف بشأن الانضمام إلى الاتحاد، وذلك عقب اليوم الأول من قمة الناتو المنعقدة في لاهاي.

واتهم زيلينسكي دولة واحدة – في إشارة إلى هنغاريا التي أعلنت مرارا رفضها دعم مسار انضمام أوكرانيا ما لم تُعِد الحقوق للمجريين في منطقة زاكارباتيا – بـ"تعطيل" قرار بدء مفاوضات الانضمام، واصفا ذلك بأنه أمر "غير عادل".

يذكر أن أوربان كان قد صرح سابقا بأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ضم أوكرانيا قبل عام 2030، لكن القرار النهائي سيكون لهنغاريا كلمة فيه. وحذر من أن هذا الانضمام سيدمر الاقتصاد الهنغاري.

كما اتهم أوربان الاتحاد الأوروبي بأنه لا يريد مساعدة أوكرانيا، بل "استعمارها"، مشيرا إلى أن إجبار كييف على استمرار الصراع هو أحد أساليب هذا الاستعمار. وأكد أن بودابست تدعم الاتحاد الأوروبي، لكنها تعارض التكامل السريع لأوكرانيا، وأنه بدون موافقة هنغاريا، لن تتمكن كييف من الانضمام إلى الاتحاد أبدا.

يشار إلى أنه في فبراير 2019، أُدخلت إلى دستور أوكرانيا تعديلات تنص على التوجه الأوروبي واليورو-أطلسي للبلاد، حيث تم تثبيت هدف الدولة الاستراتيجي المتمثل في نيل العضوية الكاملة في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

من جانبها أكدت روسيا مرارا أن عودة أوكرانيا إلى وضع الحياد خارج أي تحالفات عسكرية وعدم الانحياز وعدم التسلح النووي هي أحد شروط موسكو لحل النزاع في أوكرانيا.