حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 5 - 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 34 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف «هاتريك» في فوز فريقه بيراميدز أمام الطلائع، فيما أضاف الثنائي محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ الهدفين المتبقين للفريق السماوي في المباراة.

فيما أحرز كريم طارق وأحمد متعب هدفين فريق طلائع الجيش في شباك بيراميدز، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بنتيجة 5 - 2.

وبتلك النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده للنقطة 76 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف الأهلي المتصدر والذي حسم تتويجه باللقب منذ الجولة الماضية، فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 39 في المركز الحادي عشر.