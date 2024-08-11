أيرلندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

دعت أيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بينه وبين إسرائيل، بسبب خروقات حقوق الإنسان المتكررة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريسفي في بيان: «إن أكثر من 80% من غزة تخضع لأوامر إخلاء»، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشار إلى أن «عدد شحنات المساعدات التي تصل إلى غزة انخفض إلى النصف (أقل من 80 شاحنة يوميا) في شهري يونيو ويوليو».

وتابع: «الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في المدارس التي تتعرض للهجوم»، مضيفًا: «لقد شعرنا جميعًا بالرعب من العديد من جرائم الحرب التي لا شك فيها والتي ارتكبت في غزة.. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب، يجب محاسبة المسئولين عن ذلك».

ولفت رئيس الوزراء الأيرلندي إلى أن العالم «يقف على شفا لحظة مروعة»، ومع ذلك لا يتم استخدام جميع الأدوات لوضع حد للعنف، داعيًا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.