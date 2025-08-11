تطوير نفق أبو حشيش شمال القاهرة

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن مديرية الطرق بمحافظة القاهرة إنتهت من أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق أبو حشيش للمشاة والذي يربط بين شارعى لطفي السيد، ومصر للسودان بحيي حدائق القبة والوايلي وذلك فى إطار جهود المحافظة فى رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

وشدد صابر، اليوم الإثنين، على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التى تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.



وأوضح أن أعمال تطوير النفق التى قامت بها مديرية الطرق بالمحافظة تضمنت رفع كفاءة الإنارة، والرصف، وتجديد نظام الكهرباء، ودهان حوائط النفق، وتجميله ، وتجلية الحجر بالواجهات، كما تم تركيب الوزر، والسلالم الرخامية، ويسهل النفق عبور المواطنين الطريق أسفل خط السكة الحديد ،ومترو الانفاق قبل محطة غمرة، بما يختصر مسافة السير.