استشهد 11 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ675 للعدوان.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد ستة أطفال من عائلة رحيم، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد عائد أحمد أبو طير، متأثرًا بإصابته في منطقة موراج جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولفت إلى استشهاد جهاد كمال النجار، متأثرًا بإصابته في قصف خيمتهم أمس في منطقة مواصي خان يونس ليلتحق بشقيقه حسن.

وذكر أن عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية ومئات القذائف المدفعية استهدفت طوال الليل وحتى اللحظة شرقي وجنوبي مدينة غزة.

وفي السياق، ارتقى سبعة شهداء، بينهم ستة صحفيين باستهداف طائرات الاحتلال خيمة للصحفيين أمام بوابة مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة عُرف منهم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، ومحمد نوفل، ومؤمن عليوة، وإبراهيم ضاهر، ومحمد الخالدي.

وفجر اليوم، استشهد المواطن مصعب أبو هربيد وزوجته وطفلهما، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في شارع اللبابيدي غربي مدينة غزة.

وكان مستشفى ستشفى العودة استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 شهداء من بينهم طفل و26 إصابة، من بينها 24 ذكور و2 إناث، جراء استهداف تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، والاستهدافات التي طالت مناطق وسط القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 61,369 شهيدًا، و152,850 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.



