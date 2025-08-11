إسرائيل تنفذ تفجيرا بالخيام وطيرانه يكثف تحليقه بالبقاع اللبناني

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تفجيرا قويا في بلدة الخيام جنوب لبنان، بالتوازي مع تحليق مكثف لطائراته الحربية فوق جنوب وشرق البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوة إسرائيلية نفذت عملية التفجير التي سمع صداها في أرجاء الجنوب، موضحة أن التفجير لم تُعرف طبيعته بعد، وبانتظار دخول فريق الهندسة في الجيش اللبناني إلى المنطقة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 281 قتيلا و586 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وأفادت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي كثف طلعاته الجوية جنوبا، لا سيما فوق النبطية وإقليم التفاح على علو منخفض، في حين شوهد تحليق لطائرة بدون طيار "درون" إسرائيلية فوق بلدة عدلون الجنوبية ومحيطها منذ الصباح الباكر على علو منخفض.

كما حلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط على علو منخفض، فيما لم تفارق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء رأس الناقورة، وصولا إلى علما الشعب والأودية المجاورة، وفق المصدر نفسه.

ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي حلق على علو منخفض في أجواء قرى: جبشيت، حاروف، زبدين، النبطية، شوكين، كفررمان، كفرجوز، الكفور، حبوش، عربصاليم.

كما حلّق أيضا، في أجواء منطقة الهرمل وفوق سهل البقاع الأوسط شرق البلاد.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وأعلن الجيش اللبناني -السبت الماضي- "مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين أثناء عمل وحدة من الجيش على تفكيك مخزن أسلحة عسكرية -جنوبي البلاد- تابعة لحزب الله".