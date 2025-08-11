 أمريكا.. مقتل 4 أطفال وراشدين اثنين جراء حريق بمنزل في ولاية ماريلاند - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025
أمريكا.. مقتل 4 أطفال وراشدين اثنين جراء حريق بمنزل في ولاية ماريلاند

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 6:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 6:54 ص

اندلع حريق في منزل في مقاطعة تشارلز بولاية ماريلاند الأمريكية  يوم الأحد مما أسفر عن مقتل أربعة أطفال وراشدين اثنين، بحسب ما أفادت به السلطات.

وذكرت قناة /دبليو تي أو بي/  التلفزيونية أن شخصا واحدا تمكن من الفرار من الحريق الذي تم الإبلاغ عنه حوالي الساعة 8:40 صباحا في المنزل الواقع في والدورف، على بعد حوالي 88 كيلومترا جنوب بالتيمور.

واستغرق حوالي 70 من رجال الإطفاء أكثر من ساعة للسيطرة على النيران. وتم نقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى، فيما تم علاج أول مستجيب آخر في مكان الحادث لإصابته بجروح غير محددة.

ولا يزال التحقيق جاريا للوقوف على سبب الحريق. وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في الولاية أوليفر ألكير إن الحريق نشأ في الجانب الأيمن من المنزل داخل شرفة مغلقة.

ولم يجر الكشف عن أعمار وأسماء الضحايا حتى مساء الأحد.

 


