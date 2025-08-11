مفوضة أوروبية: قتل إسرائيل الصحفيين بغزة ضربة لحرية الصحافة

• مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة حاجة لحبيب: أصبنا بالفزع لمقتل صحفيي قناة الجزيرة في غزة ويجب حماية المدنيين والصحافة بشكل دائم..

اعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة حاجة لحبيب، الاثنين، قتل إسرائيل الصحفيين بغزة، بمن فيهم "أنس الشريف"، ضربة مباشرة لحرية الصحافة.

جاء ذلك في بيان نشرته لحبيب على حسابها عبر منصة إكس أدانت خلاله مقتل 6 صحفيين، بينهم 4 من قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، في أحدث استهداف لصحفيين ضمن إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

وقالت لحبيب: "أصبنا بالفزع لمقتل صحفيي قناة الجزيرة في غزة، بمن فيهم المراسل أنس الشريف". وأضافت أن ذلك "ضربة مباشرة لحرية الصحافة".

وشددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة حماية المدنيين والصحافة بشكل دائم.

ومساء الأحد، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة بمحيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة (شمال)، فقتل 6 صحفيين، منهم 4 من "الجزيرة" بينهم المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، بحسب المكتب الإعلام الحكمي بغزة الاثنين.

وباستشهاد الصحفيين الستة، وفق المكتب الإعلامي. ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 238 منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك اليوم ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 222 شخصا، بينهم 101 طفل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.