وزيرا الآثار والاستثمار يشهدان توقيع اتفاقية إعادة توظيف قصر البارون

العناني: الجانب البلجيكي ساهم بـ١٥٪ من قيمة المشروع .. والافتتاح خلال شهرين

شهد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية بين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليد، وسفيرة بلجيكا بالقاهرة لإعادة توظيف قصر البارون في مصر الجديدة.

ومن جانبه قال وزير الآثار خالد العناني، إننا نعمل بكل جهد للانتهاء من أعمال القصر ورفع كفاءته، موضحًا أن الجانب البلجيكي شارك بنسبة ١٥٪؜ بما يقرب ١٦ مليون جنيه، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للقصر حتى الآن بلغت ١٠٤ مليون جنيه.

وأضاف العناني، خلال كلمته في وقائع توقيع البرتوكول، أنه من المقرر أن يتم افتتاح القصر خلال شهرين من الآن، موضحًا أن الأعمال تجري وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وأنا جاري الانتهاء من السور الخارجي والذي لن يمنع الرؤية من الخارج كما زعم البعض.

وتابع أن مصر في طريقها الآن للتعمير الصحراء من خلال المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع لكي يستفيد منها كافة المواطنين.

ومن جانبه قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن الوزارة تقوم بدعم العديد من المشروعات الأثرية في أنحاء الجمهورية، موضحة أن وزارة الآثار تلقى دعم كبير من كافة الدول والجهات.

وأضافت أن المساهمة البلجيكية في هذا المشروع تأتي ضمن برنامج " مبادلة الديون" بين البلدين للقضاء على الدين الخارجي.