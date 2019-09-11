ترامب: كنت في هذا المكان عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر، كان يجلس في منزله، ويشاهد برنامج تليفزيوني خاص بالأعمال.

وأضاف «ترامب»، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ18 لأحداث 11 سبتمبر، مساء الأربعاء: «وقتها قطعوا البث، ونشروا تقارير مختلفة ومتضاربة، وكانت الأوضاع مربكة، ولم يعرف أحد ماذا يحدث».

وتابع: «عندما علمت بما حدث ذهبت إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة بأي طريقة، ولم أكن وحيدًا هناك، حيث هرع الكثيرون أيضًا لتقديم المساعدة»، مضيفًا: «وقتها أدركت أن العالم سيتغير».

وتحيي الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الذكرى الثامنة عشر لأحداث 11 سبتمبر، التي وقعت عام 2001.