طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات حربية إسرائيلية من طراز F16 استهدفت بعدة صواريخ موقعا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار مادية في الأماكن المحيطة به، مشيرين إلى أن طائرات الاحتلال أغارت بعدها بدقائق على أرض زراعية في محافظة خان يونس جنوب القطاع، وعلى موقع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذائف صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.