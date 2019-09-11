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أعداد جريدة الشروق
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أستراليا تعلن اعتقال 3 من رعاياها في إيران

علم إيران
علم إيران
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 9:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 9:29 ص

أعلنت أستراليا أن ثلاثة من رعاياها معتقلون في إيران.

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية، طبقا الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حرصا على خصوصية المعتقلين.

وكانت صحيفة التايمز اللندنية قد ذكرت في وقت سابق، أن السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين استراليتين في سجن إيفين في طهران.

وبحسب شبكة التلفزيون الأسترالية العامة "إيه بي سي" فإن السلطات الإيرانية احتجزت أيضاً صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي، فيما لم يتضح ما إذا كان قد تم توجيه الاتهام إلى الموقوفين الثلاثة أم لا.


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