مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يستعيد مكانته عربيا ودوليا في دورته الـ 26

استطاع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي،الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية،أن يستعيد مكانته عربيا ودوليا،منذ اللحظات الأولى من انطلاق دورته السادسة والعشرين أمس بدار الأوبرا،حيث نال الحفل الذي اتسم بالبساطة والرقي،إشادة كبيرة من المسرحيين والوفود الأجنبية والعربية المشاركة.



ويشهد المهرجان نقلة نوعية وتطورا كبيرا في أنشطة وفعاليات دورته هذا العام، إذ يحظى بمشاركة غير مسبوقة لـ 40 دولة عربيه وأجنبية، ويقدم المهرجان لأول مرة 5 محاضرات عملية موجهة للمتخصصين بالشأن المسرحي في الموسيقى والغناء والرقص المسرحي المعاصر يقدمها محاضرون من الولايات المتحدة وأوغندا واليونان،وينفرد المهرجان ايضا بتقديم 6 ورش تدريبية لثقافات مسرحية مختلفة،وتحظى امريكا بالنصيب الأكبر كونها ضيف شرف المهرجان،كما يشهد المهرجان إقامة محور فكري خاص عن "المسرح الأفريقي المعاصر".



ومن بين تلك التطورات التي ينفرد بها المهرجان التجريبي هذا العام،الطفرة الكبيرة التي شهدها الموقع الالكتروني للمهرجان والذي يعد الأكبر على مستوى الوطن العربي،ويقدم اخبار المسرح العربي والمصري والعالمي،وإضافة للانفرادات واطلاق أول تطبيق إلكتروني للتليفون المحمول والتابلت يستطيع متابعو المهرجان من خلاله الحصول على كل ما يخص المهرجان من عروض وندوات وورش، ويشمل على خرائط تساعد في الوصول الى أماكن المسارح.



وفي خطوة متميزة أيضا يعيد المهرجان في دورته الـ 26 الإصدارات والمطبوعات الورقية ما بين كتب مترجمة بعنوان (شعرية الجسد) و (أرسطو أو مصاص دماء المسرح الغربي) و(محاضرات في الإخراج المسرحي)،وكتب مؤلفة بعنوان (المسرح الأفريقي المعاصر) و(مسرح المهمشين في الولايات المتحدة( .



جدير بالذكر أن دورة المهرجان التي يرأسها الدكتور سامح مهران،ومنسق عام المخرج عصام السيد،يشارك بها 22 عرضا مسرحيا من بينها 10 عروض أجنبية و10 عروض عربية ،وعرضان إنتاج عربي اجنبي مشترك،وعرضان مصريان ،ويقدم المهرجان عرضا خاصا بعنوان "انتحار معلن" وهو باكورة إنتاج شراكة مسرحية عربية يطلقها الكاتب السعودي سامي الجمعان من منصة المهرجان التجريبي من إخراج المصري مازن الغرباوي.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي على مسارح القاهرة المختلفة حتى 19 سبتمبر الجاري،وسيمنح المهرجان في حفل ختامه ميداليات التجريبي لمجموعة من الفنانين وكتاب المسرح المصري تقديرا لإسهاماتهم الفنية والنقدية في إثراء الحركة المسرحية وهم الفنانة سميرة عبد العزيز والناقد المسرحي عبد الرازق حسين والفنان سيد رجب والمخرج أحمد كمال وهناء عبد الفتاح والناقد حازم شحاتة والمخرج الراحل محمد أبو السعود.