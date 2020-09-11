تشيلي: إجمالي إصابات كورونا تصل إلى 430 ألفا و535 حالة

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بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تشيلي 430535 حالة بينما ارتفعت الوفيات إلى 11850 شخصا، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تشيلى اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن 1304 حالات ظهرت عليها أعراض كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد بينما توجد هناك 509 حالات بدون أعراض و 47 حالة لم يتم الإبلاغ عن وضعها.

وأوضحت وزارة الصحة التشيلية أن هناك 15621 حالة إصابة نشطة ، وشفى ما مجموعه 403064 حالة.

وأضافت الوزارة أن 918 شخصا يرقدون بالعناية المركزة ، بينما يخضع 675 للعلاج بأجهزة التنفس الاصطناعى ، بينما توصف حالة 120 بأنها خطيرة.

وقال وزير الصحة التشيلى إنريكي باريس إن عدد الحالات التى أثبتت الفحوص إيجابيتها في منطقة العاصمة زادت بمعدل غير مسبوق وصل إلى 4 في المئة.