قطع المياه عن مدينة سوهاج مساء الجمعة لإجراء أعمال الصيانة

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إضعاف وقطع المياه بحي غرب وحي شرق مدينة سوهاج، وذلك في تمام الساعة 11:45 دقيقة مساء غدًا الجمعة الموافق ١١ سبتمبر الجاري وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت ولمدة 6 ساعات للقيام بأعمال الصيانة وتغيير محابس خط طرد الصرف الصحي بميدان العروبة.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.