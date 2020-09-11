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تقدم بوابة الشروق تغطية مباشرة لمتابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي، والتي تقام مساء اليوم، الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي، المركز التاسع، برصيد 30 نقطة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول. ‏

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «أفشة»، جونيور أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري، محمد عمار، إبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، عمر الوحش، محمد الشامي وعبد الرحمن مجدي.

الهجوم: شيلونجو.

أهم أحداث المباراة: