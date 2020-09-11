السيسي: إقامة علاقات بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية لإرساء السلام في الشرق الأوسط

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة التوافق بين مملكة البحرين وإسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية، قائلًا إنها خطوة هامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية.

وأعرب السيسي، عن شكره للقائمين على هذه الخطوة التاريخية، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، عقب إعلان ثلاثي أمريكي بحريني إسرائيلي، حول الاتفاق على إقامة علاقات طبيعية بين البحرين وإسرائيل.

وكتب الرئيس السيسي، عبر تويتر، قائلًا: "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وتابع: "وإذ اثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".