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تفتتح الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، يوم الاثنين المقبل، إطلاق شراكة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمكافحة الفساد والجريمة فى لعبة كرة القدم.

وقال بيان لمقر الأمم المتحدة في فيينا، اليوم الجمعة، إن توقيع الشراكة سيتم بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وعدد من السفراء والمسئولين الدوليين عن اللعبة.

وأشار البيان إلى أن توقيع الشراكة سوف يعقبه ندوة رفيعة المستوى حول "معالجة الفساد والجريمة في الرياضة ومن خلالها".

وذكر أن هذا الحدث يهدف إلى زيادة الوعي حول الجهود المبذولة؛ لمواجهة التهديدات التي تواجه كرة القدم وقيمتها كوسيلة لمنع جرائم الشباب وتعاطي المخدرات من خلال تطوير المهارات والتمكين وتعزيز الإدماج.