الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لموسم السيول والأمطار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ استعدادًا لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار والسيول بنطاق المحافظة.



وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه تم وضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المُحتملة، مشيرًا إلى الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام؛ للتعامل الفوري مع تلك الأحداث الطارئة.



ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي وصولًا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، فضلًا عن مراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى؛ لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء، بالإضافة إلى تجهيز سيارات شفط المياه، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على سلامة الجسور بجميع المصارف.