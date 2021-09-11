نظمت كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ مساء اليوم السبت، حفلًا لتطييب رفات 22 شهيد وقديس، بمناسبة عيد النيروز، بحضور الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وعدد من القساوسة، وأقباط مدينة شرم الشيخ. وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقام الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، برفع البخور العشية، لتطييب رفات القديسين والشهداء وجرى ترديد الترانيم والصلوات خلال حفل العشية.

وقال أسقف جنوب سيناء في تصريح له اليوم، إن طقوس تطيب الرفات تجرى وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث يجري تعقيم وتطهير كاتدرائية السمائيين يوميًا لكونها مزار سياحي يتردد عليها عشرات السائحين والزائرين.