وزير الخارجية الجزائري ينقل رسالة من تبون إلى رئيس الاتحاد الأفريقي

نقل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو، تتضمن "مقترحات ملموسة" لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت - "خلال توقفه في كينشاسا، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الذي كان يحمل معه رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مشاورات مع كريستوف لوتندولا، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية".

وأوضحت الوزارة أن "رسالة الرئيس تبون تندرج في إطار ممارسة الجزائر لعهدتها كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، وهي العهدة التي أوكلت لها من طرف ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي".

وحسب البيان فإن رسالة رئيس الجمهورية الجزائرية "تتعلق بتفاقم التهديد الإرهابي في إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل والصحراء، كما تتضمن مقترحات ملموسة من شأنها أن تحفز عمل المؤسسات وتعزيز الآليات التي وضعها الاتحاد الافريقي في اطار مكافحة هذه الظاهرة ".

وأضافت الوزارة أن "مبادرة الرئيس تبون هذه جزء من التزام الجزائر الراسخ بالاستجابة المنظمة للمجتمع الدولي ضد ظاهرة الإرهاب وأسبابه ومظاهره ، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي".