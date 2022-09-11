وكيل الأزهر يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قدَّم وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني، العزاء في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في مقر السفارة البريطانية، حيث كان في استقباله السفير البريطاني لدى القاهرة جاريث بايلي، وأعضاء السفارة.

ونقل وكيل الأزهر، وفق بيان اليوم الأحد، خالص تعازي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لأعضاء السفارة البريطانية، وصادق مواساته للعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة، مؤكدًا عمق العلاقة التي تربط الأزهر بالمملكة المتحدة والتي ترسخت من خلال التبادل العلمي سواء على مستوى الأساتذة والباحثين أو الطلاب.

وأعرب وكيل الأزهر عن خالص تمنيات فضيلة الإمام الأكبر لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث بمزيد من الصحة والعافية، وتحقيق النجاحات على مختلف المستويات، ودوام التوفيق والسداد، لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة، مؤكدًا استمرار الأزهر في تعزيز التفاهم والتعاون مع المملكة المتحدة، والتوسع في حجم التبادل العلمي المشترك.