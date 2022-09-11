كوريا الجنوبية تسجل أكثر 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى أدنى مستوى يسجل منذ نحو شهرين، وكان هذا يرجع جزئيا إلى إجراء اختبارات أقل بسبب عطلة "شوسيوك".

وسجلت كوريا الجنوبية 28 ألفا و214 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 228 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و4 آلاف و 887 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و476 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 532 مريضا، بزيادة 7 مرضى عن حصيلة أمس.