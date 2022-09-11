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كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو الماضي بنسبة 17.7% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، جاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

ويتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يوليو الماضي بنسبة 14.1% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابع، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية خلال الشهر قبل الماضي بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5% مقارنة بنفي الفترة من العام الماضي.

وأفادت نتائج التقرير، بارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي بنسبة 1.6% متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة مماثلة.

وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.6% خلال الشهر قبل الماضي، كما ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.3% و14.6% على التوالي.