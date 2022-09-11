 الزمالك يوافق على انتقال جابر للبنك الأهلي وإعارة الثنائي الشاب - بوابة الشروق
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الزمالك يوافق على انتقال جابر للبنك الأهلي وإعارة الثنائي الشاب

أمير نبيل
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 11:19 م

وافق نادي الزمالك على انتقال لاعب خط الوسط إسلام جابر إلى صفوف البنك الأهلي في صورة بيع نهائي بعدما عرضت إدارة الأخير ضم اللاعب.

جاء ذلك بعدما خرج جابر تدريجيا من حسابات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، والذي كان قد استبعده من رحلة الفريق إلى قطر لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل الجمعة الماضي.

وفي الوقت نفسه وافق الزمالك أيضا على إعارة الثنائي أسامة فيصل – والذي كان قد أعير بالفعل الموسم الماضي لنفس الفريق – وحمدي علاء الذي أنهى إعارته لسموحة.

ومن المقرر أن يعار فيصل للبنك الأهلي مدة موسمين، بينما يُعار علاء لنهاية الموسم الجاري.


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