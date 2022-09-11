يتوجه الناخبون السويديون إلى صناديق الإقتراع اليوم الاحد للإدلاء بأصواتهم في سباق انتخابي متقارب في ظل محاولة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط مواجهة تحد كبير من الاحزاب المحافظة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "افتونبلادت" في نهاية الاسبوع أن المعسكر الاشتراكي الديموقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون حصل على 6ر49 % من الاصوات وحصلت كتلة المحافظين، التي تضم اليمينيين، الديمقراطيين السويديين المناهضين للهجرة، على نسبة 4ر49 % من الأصوات.

وبناء على نسبة المشاركة في الانتخابات العامة الاخيرة في 2018، فإن الفارق بين المعسكرين يبلغ حوالي 13 ألف صوت فقط.

وقالت كارين نيلسون، رئيسة معهد ديموسكوب لاستطلاعات الرأي: "إنه-سباق-متكافئ تماما".

وأظهرت استطلاعات أخرى أجريت في الآونة الأخيرة صورا مماثلة. فقد رأت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إس في تي" أن كتلة أندرسون ستحصل على نسبة 7ر49 % وستحصل الكتلة المنافسة برئاسة أولف كريترسون على نسبة 4ر49 %. وذكرت صحيفة "دايجينز نيهتر" اليومية أن كتلة أندرسون حصلت على نسبة 50% وكتلة كريترسون على 2ر48 %.

ويمكن لنتيجة متقاربة كتلك أن تمهد الطريق لمحادثات معقدة لتشكيل الحكومة، من المفترض أن تقودها أندرسون أو كريترسون، وهو سياسي مخضرم يرأس "الحزب المعتدل" المنتمي إلى يمين الوسط.

وتقود أندرسون حاليا حكومة أقلية من الديمقراطيين الاشتراكيين فقط. ويعتمد الحزب على دعم حزب الوسط الليبرالي واليسار والخضر في البرلمان السويدي " الريكسداج" المؤلف من 349 مقعدا.

يشار إلى أن ما يقرب من 8ر7 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات التي ستجرى بين الساعة 8 صباحا و 8 مساء (0600 إلى 1800 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع.