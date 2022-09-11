وزير التجارة: زيارات مكثفة للتجمعات الصناعية لمتابعة سير العملية الإنتاجية

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على حرص الوزارة على تنمية وتطوير التجمعات الصناعية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمسؤولي الوزارة للمناطق والتجمعات الصناعية؛ للوقوف على أرض الواقع على التحديات والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمدينة الجلود بالروبيكي، والتي تضمنت زيارة عدد من المدابغ بالمدينة إلى جانب المركز التكنولوجي ومصانع الغراء، بالإضافة إلى منطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع، ورافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسؤولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، وأحمد رضا المشرف العام على المراكز التكنولوجية.



وقال الوزير، إن الوزارة تولي صناعة الجلود اهتماما كبيرا؛ بهدف جعل مصر مركزا استراتيجيًا لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط وإنما على المستوى الدولي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالِ الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي، مؤكدا أن المدينة تعد إحدى اهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث المعايير العالمية حيث يصل إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حتى الآن حوالي 7.2 مليار جنيه.



وأضاف سمير، أن الوزارة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة الروبيكي وتكامل سلاسل القيمة بها، حيث تم إنشاء 100 مصنع بالمدينة وفقا للتوجيهات الرئاسية لإتاحة بيئة مواتية لصناعة المنتجات تامة الصنع من أحذية وشنط وملابس جلدية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى أن هذه المصانع تتراوح مساحاتها بين 1000 إلى 4000 متر مربع إلى جانب وجود وحدات إنتاجية صغيرة على مساحة 120 متر مربع و68 مترا مربعا، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي ومركز تدريب ومناطق تجارية ومخازن لوجيستية، وذلك باستثمارات تخطت 2.9 مليار جنيه، وسيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرحها أمام المستثمرين.



واستمع وزير التجارة والصناعة، إلى عرضٍ قدمه المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي تناول الموقف الحالي للمدينة والتي تبلغ مساحتها 506 أفدنة، بالإضافة إلى مساحة 282 فدانا لمحطات الصرف والمياه التي تخدم المدينة، ومساحة 800 فدان غابة شجرية لإستيعاب مياه الصرف الصناعي، والانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، تم نقلهم من منطقة مجرى العيون بتكلفه وقدرها 2,2 مليارجنيه، وإنشاء مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنعا بتكلفة 180 مليون جنيه على مساحة 18 فدانا، فضلاً عن الإنشاءات الجاري الانتهاء منها لاستكمال مدابغ المرحلة المكملة لعدد 101 صانع بمسطحات 22 فدانا بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه.



وفي هذا الإطار، وجه سمير، بضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للإسراع من انتهاء أعمال تأهيل محطات الصرف والمعالجة لاستيعاب حركة الصرف بالمدينة، خاصة في ظل توافر اعتماد بقيمة 1.6 مليار جنيه مخصص لهذا الغرض.



وتفقد الوزير المركز التكنولوجي لدباغة الجلود بالمدينة، ووجه بإعداد تصور شامل لاعادة تشغيل المركز التكنولوجي بالكفاءة المطلوبة بما يحقق الهدف من انشاء المركز، لافتا إلى أن المركز مجهز بأحدث المعدات التي تخدم صغار المصنعين وكذا المعامل الكيميائية لتقديم خدمات التحليل.



وخلال جولته، تفقد المهندس أحمد سمير عددا من خطوط الإنتاج، وتابع سير العملية الإنتاجية بدءًا بالجلود الخام ومرورا بالعمليات التصنيعية المختلفة.



وأكد الوزير، أن الوزارة لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم والمساندة للوحدات الإنتاجية بالمدينة للارتقاء بجودة المنتجات وزيادة معدلات التصدير.