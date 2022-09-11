من هو الكولومبي جيرلان بيريرا صفقة الأهلي المنتظرة؟

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اقترب الأهلي من التعاقد مع المهاجم الكولومبي جيرلان بيريرا مهاجم فريق أتليتكو ناسيونال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث الأهلي عن أقوى اللاعبين في الفترة الحالية تعويضا للفترة الماضية والتي شهدت اهتزاز في المستوى بعد خسارة لقبي كأس مصر والدوري الممتاز والتي توج بهما الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وأعلن فريق بوليفار البوليفي مساء اليوم السبت تعاقد الأهلي بشكل رسمي مع البرازيلي برونو سافيو.

وبالنظر إلى أرقام المهاجم الكولومبي جيرلان بيريرا سنجد أن قيمته التسويقية وصلت إلى 2 مليون يورو ونصف، حيث لعب في الموسم الماضي 34 وأحر 7 أهداف وصنع 4.

ولم ينل جيرلان بيريرا فرصة اللعب في صفوف المنتخب الكولومبي لكنه شارك مع المنتخب الأولمبي.

ويستمر عقد المهاجم الكولومبي مع فريق أتليتكو ناسيونال حتى عام 2025 ومن المقرر أن يتفاوض الأهلي مع فريقه من أجل التعاقد معه بشكل رسمي.