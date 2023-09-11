قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تتحول في مصر إلى منخفض جوي يؤدي إلى حالة جوية غير مستقرة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أنّه مع دخول المنخفض الجوي للأراضي المصرية، بدأ تأثيره برياح جنوبية غربية نشطة، تؤدي لإثارة الرمال والأتربة على مناطق من مطروح والسلوم والإسكندرية بجانب الظهير الصحراوي لمدينة مطروح.

وأشار إلى أن المحطات التابعة للهيئة رصدت انخفاضا شديدا في مستوى الرؤية الأفقية على هذه المنطقة، موضحا أن الحالة تشمل أيضا تكاثرا ملحوظا للسحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى مناطق الشمال الغربي، مع بدء هطول الأمطار.

وأفاد بأنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة مع تعمق المنخفض الجوي في المناطق الداخلية وبقية السواحل الشمالية، أن يؤثر بهطول أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية، في حين تكون غزيرة على مناطق من مطروح والسلوم وسيوة.

ولفت إلى تحرك المنخفض تدريجيا صوب الشرق، مع بداية ساعات الغد، ومن ثم يظهر تأثير ملحوظ بشكل أكبر للمنخفض الجوي، على السواحل الشمالية الشرقية وتحديدا بورسعيد ودمياط، وشمال محافظات البحري.