المغرب: حصيلة ضحايا الزلزال المدمر ترتفع إلى 2681 قتيلا و2501 مصابا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2681 قتيلا و2501 مصابا.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان، "في حصيلة محدثة، إلى حدود الساعة الثالثة من يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، بلغ عدد الوفيات جراء زلزال الحوز،2681 شخصا، تم دفن 2530 منهم، أي بنسبة 94 % منهم، وعدد الجرحى، وصل إلى 2501 شخصا"، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

وأوضح البيان أنه "بلغ عدد الوفيات 1591 بإقليم الحوز، و809 بإقليم تارودانت".

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من أقاليم شيشاوة، ورزازات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير، وفقا للبيان.

وأشارت الداخلية المغربية إلى أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الزلزال المدمر