السيسي: أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في العاصفة التي ضربت البلاد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالص العزاء للأشقاء بليبيا في العاصفة التي ضربت البلاد.

وأكد الرئيس السيسيؤ في تغريدة له على صفحته الرسمية على الفيس بوك، تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائنا في ليبيا في مصابهم الأليم وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة «دانيال» وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرًا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.