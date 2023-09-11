قال الشافقي عبدالواحد رئيس مجلس مقاطعة المنارة بمراكش، وعضو بالبرلمان المغربي، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت الأنقاض عن وجود ضحايا في كافة الأقاليم وخاصة مراكش التي لازالت تحصي الخسائر جراء الزلزال المدمر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، إن مراكش هي الأكثر تضررا نظرا لوجود بنايات عتيقة بها بكثرة.

ولفت إلى تأثر بعض المباني الأثرية منها سور المدينة العتيق، وبعض المساجد التي يعود تاريخها إلى قرون.

وأفاد بتضرر المسجد الأعظم بقرية تينمل، الذي شيّده عام 548 هجري/ 1154 ميلادي الخليفة الموحدي الأول عبد المؤمن بن علي، مؤكدا أنه في عام 1995، سجل المغرب المسجد الأعظم في لائحة التراث العالمي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، فيما بلغ عدد الضحايا - حتى كتابة هذه السطور - 2122 وفاة و2421 جريحا، فيما تحدثت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال.

