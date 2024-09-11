بدء المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وهاريس

بدأت في الساعة الواحدة فجراً بتوقيت غرنتش المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشحين للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس.

يواجه المرشح الجهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس بعضهما في أول مناظرة بينهما - ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، فجر الأربعاء بتوقيت غرينتش، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات.

وتعتبر هذه المناظرة الرئاسية السابعة لدونالد ترامب منذ ترشحه لأول مرة في عام 2016. على النقيض من ذلك، فهي المناظرة الرئاسية الأولى لكامالا هاريس.



هذه لمحة سريعة عن المرشحيْن:





كامالا هاريس - نائبة الرئيس الأمريكي

العمر: 59

الحزب: الديمقراطي



وعود الحملة الانتخابية: شعار هاريس هو: "لن نعود إلى الوراء". وهو يشير إلى سياسات الرئيس السابق ترامب. إنها تدعم حق المرأة في الإجهاض، وأطلقت خطة اقتصادية من شأنها حظر رفع الأسعار في متاجر البقالة، وتقول إنها "ستنهي نقص المساكن في أمريكا".

اللحظة الأبرز لعام 2024: كان خطابها الرئيسي في المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس آب بمثابة مقدمة رسمية للأمة كمرشحة رئاسية، بعد شهر واحد فقط من انسحاب جو بايدن من السباق.



دونالد ترامب - الرئيس الأمريكي السابق:

العمر: 78

الحزب: الجمهوري



وعود الحملة: يقول ترامب إنه "سيغلق الحدود" لوقف المهاجرين غير الشرعيين، وتعهد بتخفيضات ضريبية شاملة، واقترح تعريفة جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، وتعهد "بالحفر، يا صغيري، الحفر" لخفض أسعار الطاقة. كما تعهد ترامب بالانتقام من خصومه السياسيين.

اللحظة الأبرز لعام 2024: هيمن ترامب على عناوين الأخبار طوال العام، من النجاة من محاولة اغتيال في تجمع سياسي، إلى أن أصبح أول رئيس سابق أو حالي يُدان بارتكاب جريمة بعد أدانته هيئة المحلفين بتهمة تزوير السجلات التجارية.

تالياً أبرز القضايا بالنسبة للأمريكيين والأجوبة من قبل المرشحيْن على أسئلة المحاوريْن خلال المناظرة.



الاقتصاد



السؤال الأول ناقش قضية الاقتصاد: "هل تعتقد أن الأميركيين أصبحوا أفضل حالاً مما كانوا عليه قبل أربع سنوات؟" تجيب هاريس أولاً وتقول إنها تخطط لبناء "اقتصاد الفرص".

وتتعهد بمعالجة تكاليف الإسكان ومساعدة الأسر والأعمال التجارية الصغيرة.

رداً على هاريس، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أخرى.

وذكر الصين على وجه الخصوص، قائلًا إن الحكومة أخذت "مليارات" من البلاد من خلال الرسوم الجمركية التي ظلت سارية حتى بعد مغادرته منصبه.

تقول هاريس: "ترك لنا دونالد ترامب أسوأ حالة بطالة منذ الكساد الأعظم". وتضيف: "ما فعلناه هو تنظيف الفوضى التي خلفها دونالد ترامب".

استشهدت هاريس أيضاً بمشروع 2025 - وهو ما تسميه "خطة مفصلة وخطيرة" تقول إن ترامب سينفذها إذا تولى منصبه.



الإجهاض

انتقل المحاوران إلى واحدة من أهم القضايا بالنسبة للناخبين الأمريكيين: ​​حقوق الإجهاض.

طلبوا من ترامب توضيح موقفه بشأن هذه القضية، بالنظر إلى رسائله المختلطة بشأنها في الماضي.

يبدأ ترامب بالزعم بأن الديمقراطيين يريدون السماح بالإجهاض في "الشهر التاسع" من الحمل.

ويقول إن الديمقراطيين "متطرفون" في هذا الشأن، وإن تيم والز، الذي اختارته هاريس لمنصب نائب الرئيس، على وجه الخصوص، دعا إلى الإجهاض في الشهر التاسع.

ويواصل ترامب القول إنه ساعد في إعادة القضية إلى الولايات لاتخاذ القرار ويقول إنه يؤمن بالاستثناءات في حالات الاغتصاب وزنا المحارم.

من جهتها، ردت هاريس على تعليقات ترامب بشأن الإجهاض بالقول: "لا توجد ولاية في هذا البلد حيث يكون من القانوني قتل طفل بعد ولادته"، تقول المذيعة بعد أن زعم ​​ترامب أن بعض الولايات تسمح بـ "إعدام" الأطفال بعد الولادة.

تشير هاريس إلى أن ترامب عين ثلاثة من قضاة المحكمة العليا الذين ألغوا الحق الوطني في الإجهاض قبل عامين.

تقول إن العديد من الولايات أقرت "حظر الإجهاض الذي فرضه ترامب والذي لا يستثني الاغتصاب والزنا".

"هل تقول أن هذا ما أراده الناس؟" تقول، واصفة النساء اللاتي "ينزفن في الخلف في سيارة في موقف للسيارات" لأنهن لا يستطعن ​​الحصول على عملية إجهاض.



الهجرة وأمن الحدود



ألقت اللوم على دونالد ترامب في قضايا الحدود بسبب جهوده لإفشال مشروع قانون أمن الحدود الذي تم تبنيه من قبل الحزبين - وهو أمر شائع بين الديمقراطيين.

تروّج هاريس لعملها باعتبارها "الشخص الوحيد على هذا المسرح" لملاحقة المهربين على الحدود.

"هل تعلم ماذا حدث؟ اتصل دونالد ترامب هاتفياً ببعض الأشخاص في الكونجرس وقال لهم ألغوا مشروع القانون. لماذا؟ لأنه فضل الترشح لحل مشكلة بدلاً من إصلاحها".

وردّ ترامب بالقول: "الديمقراطيون سمحوا للملايين من المهاجرين بالدخول إلى البلاد ما أدى إلى انخفاض نسبة الجرائم في العالم وارتفاعها في الولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى ادعاء بأن المهاجرين "يأكلون الحيوانات الأليفة" في سبرينغفيلد بولاية أوهايو.

يقول ترامب "إنهم يأكلون الكلاب. إنهم يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك". أشار المذيع ديفيد موير إلى أن عمدة المدينة في سبرينغفيلد يقول إنه لا يوجد دليل على ذلك.

هاجمت هاريس ترامب بسبب تاريخه "الإجرامي" رداً على مزاعمه بشأن "جرائم المهاجرين".

وتقول: "أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه للغاية أن يأتي من شخص تمت مقاضاته بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي، وجرائم اقتصادية، والتدخل في الانتخابات".

ويرد ترامب بتكرار بعض نفس الادعاءات التي أدلى بها في الماضي بشأن القضايا الجنائية التي يواجهها، قائلاً إنها ترقى إلى "تسليح" نظام العدالة. ويقول: "إنها قضايا مزيفة".



أحداث الكابيتول



تحول النقاش إلى أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير كانون الثاني 2021 في مبنى الكابيتول.

سُئل ترامب عن دوره. قال ترامب: "لقد قلت ذلك سلمياً ووطنياً، خلال خطابي"، مضيفاً أن خطابه لم يتضمن أي دعوات للعنف. سأله المذيع - "هل هناك أي شيء تندم عليه بشأن ما فعلته في ذلك اليوم؟"

رد ترامب: "لم يكن لي أي علاقة بذلك باستثناء أنهم طلبوا مني إلقاء خطاب".

ثم استمر في إلقاء اللوم على الديمقراطية نانسي بيلوسي لعدم إضافة المزيد من الأمن إلى مبنى الكابيتول.



حرب غزة



سأل المحاوران هاريس عن الكيفية التي قد تتعامل بها مع حرب إسرائيل في غزة وكيف قد تتمكن من الخروج من حالة الجمود. كررت بعض تصريحاتها السابقة بشأن هذه القضية، قائلة إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن من المهم أن تعرف كيف. وتضيف: "يجب أن تنتهي هذه الحرب. يجب أن تنتهي على الفور". وشددت على حل الدولتين وإعادة إعمار غزة.

ردّ ترامب بالقول إن هاريس "تكره إسرائيل" وإذا تم انتخابها فإن إسرائيل سيتم إزالتها من الوجود بغضون عامين.

وأكمل: "ما يحصل في الشرق الأوسط ما كان ليحصل خلال رئاستي وسأحل هذا الموضوع وأنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

عندما ترشحت هاريس دون جدوى في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2020، شاركت في خمس مناظرات، ووجهت ضربة إلى الرئيس المستقبلي جو بايدن في الحدث الأول - لكنها اختفت عن الأنظار في المواجهات اللاحقة.

ليس هذا فحسب، لم يلتق كل من هاريس وترامب شخصياً، أو حتى تحدثا مع بعضهما البعض بشكل مباشر.

في الواقع، كانت المرة الوحيدة التي تشاركا فيها نفس الغرفة عندما شاهدت هاريس، بصفتها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الصغير من كاليفورنيا، خطاب الاتحاد لترامب من معرض الكابيتول هيل.

تغير كل هذا في فيلادلفيا، حيث - داخل متحف مركز الدستور الوطني - وقفا على بعد أقدام قليلة على مدار 90 دقيقة.

وتولى ديفيد موير ولينسي ديفيس، مقدما برنامج إيه بي سي وورلد نيوز تونايت، إدارة المناظرة.



قواعد المناظرة



لقد جلبت دورة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 الكثير من التشويق في كل مراحلها وصولاً إلى مرحلة المناظرة. أدى الأداء الكارثي للرئيس جو بايدن في المناظرة الرئاسية الأولى في يونيو في النهاية إلى انسحابه من السباق الرئاسي، ما فتح الباب أمام ترشح نائبته كامالا هاريس.

قال الرئيس السابق ترامب في البداية إنه لن يشارك في مناظرة إيه بي سي نيوز، لأنه تم الاتفاق عليها عندما كان بايدن منافسه.

لقد دفع ترامب من أجل مناظرة تبث على قناة فوكس نيوز بدلاً من ذلك، لكن هاريس لم توافق.

اتفق كلاهما في النهاية على مناظرة الليلة، ولكن كانت هناك مشاحنات منذ الاتفاق الأولي.

اختلفت الحملتان لأسابيع حول قواعد المناظرة، على الرغم من أنهما اتفقتا أخيراً على معايير مماثلة لتلك التي حكمت مناظرة يونيو حزيران: سيتم كتم الميكروفونات ما لم يكن دورهم للتحدث، ولن يكون هناك جمهور في الأستوديو ولن يُسمح لأي منهما بالدعائم أو الملاحظات المكتوبة مسبقاً.

إليك ما نعرفه عن قواعد المناظرة الرئاسية:

كانت مدة المناظرة 90 دقيقة، مع فواصل إعلانية.

لم يُسمح لترامب وهاريس التحدث إلى موظفيهما خلال تلك الفواصل.

تم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة، باستثناء عندما يحين دور المرشح للتحدث.

لا يُسمح بالدعائم والملاحظات المكتوبة مسبقاً.

لكن تم تزويد هاريس وترامب بقلم وورقة وبعض الماء.

لم يكن هناك جمهور في الاستوديو.

كان لدى المرشحين دقيقتان للإجابة على الأسئلة، ودقيقتان للرد، ودقيقة واحدة للمتابعة أو التوضيحات أو الردود.

تم تحديد الجانب الذي سيقفون عليه من المسرح من خلال رمي العملة المعدنية ومن سيتحدث تالياً.

في هذه المناظرة، قدّم ترامب آخر بيان ختامي لمدة دقيقتين وستقف هاريس على يسار المسرح.



لماذا جرت المناظرة في فيلادلفيا - بنسفانيا؟

تتمتع فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بأهمية تاريخية وانتخابية كبرى في الولايات المتحدة.

ستقام المناظرة الرئاسية يوم الثلاثاء في مركز الدستور الوطني بالمدينة، وهو متحف ومساحة تعليمية مخصصة للـ"ديمقراطية الأمريكية".

كانت المدينة في قلب الثورة الأمريكية، وتم توقيع إعلان الاستقلال في عام 1776 في معلم فيلادلفيا المعروف الآن باسم "قاعة الاستقلال".

لننتقل إلى عام 2024، حيث أصبحت بنسلفانيا مرة أخرى في قلب السياسة الأمريكية.

تشهد الولاية منافسة شديدة في هذه الانتخابات. ساعد الناخبون في فيلادلفيا والمنطقة المحيطة بها في تسليم الولاية - والرئاسة - إلى جو بايدن في عام 2020.

هذا العام، يحاول الديمقراطيون التمسك بأصوات ولاية بنسلفانيا الانتخابية - والتي من المرجح أن تثبت أهميتها لأي من المرشحين للفوز - ويحاول دونالد ترامب استعادتها للجمهوريين.



هل سيكون هناك المزيد من المناظرات؟



الجانب غير المعتاد في مناظرات هذا العام هو أنه تم الاتفاق عليها مباشرة بين المرشحين والشبكات الأمريكية الكبرى، ما أدى إلى تهميش لجنة المناظرات الرئاسية غير الحزبية، التي أشرفت على هذه الأحداث منذ الثمانينيات.

تم استبعاد اللجنة، التي كانت تنوي تنظيم ثلاث مناظرات في سبتمبر وأكتوبر، من العملية من قبل بايدن وترامب عندما وافقا على مناظرة سي إن إن في يونيو حزيران الماضي.

لم تتفق الحملات - كون هاريس هي مرشحة ديمقراطية وترامب لا يزال حامل لواء الجمهوريين - حتى الآن على شروط المناظرات المستقبلية أو العمل مع لجنة المناظرات الرئاسية غير الحزبية.

دعا ترامب إلى إجراء مناظرتين أخريين على الأقل. وهو يدفع بشكل خاص من أجل مواجهة على أرض أكثر ودية، تديرها شبكة فوكس نيوز ومع جمهور تفاعلي.

قالت حملة هاريس إنها ستقيّم ما إذا كانت ستجري مناظرة ثانية في أكتوبر تشرين الأول أم لا، بمجرد انتهاء المواجهة الأولى.

في الأول من أكتوبر، سيشارك المرشحان لمنصب نائب الرئيس - جيه دي فانس وتيم والز - في مناظرة واحدة على قناة سي بي إس نيوز.