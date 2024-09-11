رئيس وزراء إسبانيا يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في خطة الرسوم الإضافية على السيارات الكهربائية الصينية

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إنه على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في خطته لفرض رسوم إضافية تصل إلى 36% على وارداته من السيارات الكهربائية الصينية، مضيفا أن الاتحاد لا يحتاج إلى حرب تجارية مع بكين.

وقال سانشيز للصحفيين في مدينة كونشان الصينية بعد زيارة استمرت 4 أيام التقى خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينج "يجب أن أكون صريحًا وواضحًا معكم بأننا نحتاج جميعا، ليست فقط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن المفوضية الأوروبية أيضا إلى إعادة النظر في موقفنا تجاه هذه الخطوة"، في إشارة إلى قرار المفوضية فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء الإسباني القول "لا نحتاج حربا أخرى ، في هذه الحالة حربا تجارية ... اعتقد أننا نحتاج إلى بناء الجسور بين الاتحاد الأوروبي والصين .

ومن جانب إسبانيا سنبذل كل ما في وسعنا لكي يكون دورنا بناء ونحاول إيجاد حل والوصول إلى حل وسط بين الصين والمفوضية الأوروبية".

وفي الشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 9٪ على سيارات تسلا المستوردة من الصين ، كما أخطر شركات صناعة السيارات بمسودة خطة للمضي قدما في فرض رسوم جمركية طويلة الأجل على السيارات الكهربائية المشحونة من تلك الدولة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. وكشف الاتحاد للمسؤولين عن أحدث تحركاته لمحاولة مواجهة الدعم الذي تقدمه بكين للصناعة ، وقال مسؤولون أنهم سيواصلون التشاور مع الشركات المصنعة قبل تصويت الدول الأعضاء على الرسوم الجمركية المقرر أن تبدأ بحلول نوفمبر المقبل. وتم تعديل الرسوم الجمركية المقترحة ، على كل من شركة شنغهاي لصناعة السيارات(سايك) المصنعة لسيارات إم جي وشركة جيلي الأم لشركة فولفو كار وشركة بي واي دي ، حيث ستواجه كل منها رسوما جمركية إضافية بنسبة 3ر36% و 3ر19 % و 17 % على التوالي ، وجميعها أقل قليلا مما أعلن عن فرضه سابقا.