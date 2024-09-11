4 شهداء و15 إصابة في قصف الاحتلال لمنزل بمدينة رفح الفلسطينية

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القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة رفح.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة أبو شلوف في منطقة مواصي رفح، مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 15 خرين.

وتجدد قصف الاحتلال المدفعي في محيط مفترق «دولة» جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف دخانية وصوتية باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية من الحي.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار في حي الصبرة، ومنطقتي المصلبة وحسن البنا في حي الزيتون بمدينة غزة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا، الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.