وزير الرياضة ينعي إيهاب جلال

تقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، والمدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان إيهاب جلال قد تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى بعد إصابته بجلطة في القلب وخضوعه لعدة عمليات.

وأصدر النادي الإسماعيلي بيان وقتها وضح تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال على النحو التالي:

تعرض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مساء الأحد، الموافق 1 / 9 / 2024 لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لتلقي العلاج العاجل.

وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة للكابتن إيهاب تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة لاستكمال العلاج وهو الآن لا يزال محجوزا بقسم الرعاية المركزة ويتوقع استمرار علاجه بوحدة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع آملين أن يتم الله شفاءه عليه في أقرب وقت.