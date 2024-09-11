أعلنت النجمة الأمريكية تايلور سويفت دعمها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد دقائق من نهاية المناظرة الرئاسية.

وقالت سويفت في منشور على منصة "إنستجرام": "سأعطي صوتي لكامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. سأصوت لصالح هاريس لأنها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها".

وأضافت: "أعتقد أنها قائدة ثابتة وموهوبة، وأعتقد أننا نستطيع أن نحقق الكثير في هذا البلد إذا كانت لدينا قيادة هادئة، وليس فوضى".

من جانبه، علق إيان سامز المتحدث باسم حملة هاريس على دعم سويفت بالقول إنهم لم يبلغوا مسبقاً بإعلانها المفاجئ تأييد هاريس على "إنستجرام"، مؤكدا: "لم نكن نعرف أنها ستفعل ذلك".

وأعلنت تايلور سويفت لمتابعيها الذين يبلغ عددهم 283 مليوناً، تأييد كامالا هاريس، وحضتهم على التسجيل للتصويت في انتخابات نوفمبر.

علق المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز على إعلان سويفت بالقول إنه "ممتن بشكل لا يصدق" لدعمها.

ووصف والز بيانها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مثال على "نوع الشجاعة التي نحتاجها في أميركا".

وخلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، وضع والز يده على قلبه، وابتسم ابتسامة عريضة، بينما قرأ مذيع بيان سويفت الذي يؤيد حملة هاريس.

وقال والز: "أنا ممتن للغاية، أولاً وقبل كل شيء، لتايلور سويفت. أقول ذلك أيضاً بصفتي مالكاً للقطط، زميلاً لمالكة القطط"، في إشارة إلى الصورة التي شاركتها سويفت، وهي تحمل قطة، مصاحبة لبيانها.

بدوره، قال ترامب إنه "لا فكرة لديه" عن تأييد المغنية تايلور سويفت لمنافسته هاريس.

ولدى توجيه شبكة "سي إن إن" الأمريكية سؤال له بشأن إعلان سويفت، قال ترامب: "لا فكرة لدي".