أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة عسكرية من طراز بلاك هوك كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن المروحية اقتربت من الأرض لإجلاء مصاب بطلق ناري في رفح وتحطمت لسبب غير معروف، مشيرة إلى أن قائد سلاح الجو أمر بوقف التدريب على المروحيات من هذا الطراز لحين استبعاد وجود خلل فني.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الحادث كان صعبا وتطلب عملية إنقاذ معقدة للضحايا، موضحة ان أسباب تحطم المروحية لم تعرف بعد، ويبدو أن هذا الحادث ليس ناجما عن نيران معادية.

من جانبه، اعتبر موقع "واللا" الإسرائيلي أن حادث تحطم المروحية بغزة هو أول حدث مميت بعد 30 عاما من خدمة مروحيات هذا الطراز بجيش الاحتلال.

وأشار إلى أن المروحية المتحطمة بجنوب قطاع غزة تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في الجيش الإسرائيلي، وانها قادرة على حمل 14 إلى 22 عسكريا.