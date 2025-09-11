إصابة 3 مراهقين بينهم المهاجم في إطلاق نار بمدرسة ثانوية قرب دنفر بأمريكا

أعلنت السلطات أن ثلاثة مراهقين أُصيبوا بجروح بالغة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ضواحي دنفر يوم الأربعاء، من بينهم المشتبه بإطلاق النار نفسه.

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب قائد الشرطة في مقاطعة جيفرسون، جاكي كيلي، أن الحادث وقع نحو الساعة 1230 ظهرا في مدرسة إيفرجرين الثانوية بمدينة إيفرجرين، على بُعد حوالي 30 ميلا غرب دنفر.

ولم تتضح بعد ملابسات إطلاق النار أو كيفية إصابة المشتبه به، الذي يُعتقد أنه طالب بالمدرسة. وأضافت كيلي أن عناصر إنفاذ القانون الذين استجابوا للحادث لا يُعتقد أنهم أطلقوا أي رصاص.

وأشارت إلى أن إطلاق النار وقع داخل حرم المدرسة، لكن لم يُعرف على الفور ما إذا كان داخل المبنى نفسه.

وقال كيفن كولنان، الرئيس التنفيذي لمستشفى سانت أنطوني في ليكوود بولاية كولورادو الأمريكية، إن المراهقين الثلاثة الذين نُقلوا إلى المستشفى جميعهم مصابون بأعيرة نارية.

وأوضحت كيلي أن أكثر من 100 ضابط شرطة من مختلف مناطق دنفر هرعوا إلى المدرسة لتقديم المساعدة. يُذكر أن مكتب قائد الشرطة في المقاطعة هو نفسه الذي استجاب لمجزرة مدرسة كولومباين الثانوية عام 1999، التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، بينهم امرأة تُوفيت مطلع هذا العام متأثرة بمضاعفات إصابتها في ذلك الهجوم.