تستعد جزيرة جربة التونسية لاحتضان فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان مدنين السينمائي الدولي، وذلك في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل، في تظاهرة سينمائية يتوقع أن تشهد توسعاً في الأنشطة وتنوعاً في الأفلام والبلدان المشاركة، حيث يتجاوز عدد الدول الحاضرة 25 دولة.

كشفت إدارة المهرجان عن البوستر الرسمي للدورة الجديدة، والذي صممه الفنان عبد الله الشايبي.

وأوضح مدير المهرجان المخرج محمد ثابت أن التصميم يجسد جوهر الاحتفال بالثقافة والسينما، حيث تتوسطه صورة لامرأة بلباس واسع ومشرق تُرى من الأعلى، في رمز يجمع بين التقاليد والحركة، أشبه بزهرة تتفتح أو عدسة كاميرا تنفتح على عوالم جديدة.كما تعكس الدائرة في التصميم القوة اللامتناهية للسينما في جمع الأصوات من مختلف أنحاء العالم، فيما تمنح الألوان الزاهية إيحاءً بروح مدنين الدافئة والمتجددة.

وأكد محمد ثابت أن المهرجان سيولي اهتماماً خاصاً بـ السينما الإفريقية عبر مشاركة أكثر من عشر دول من القارة، إلى جانب تسليط الضوء على سينما الطفل من خلال:عروض سينمائية متجولة في الأحياء، ورشات تكوينية في دور الشباب والثقافة، وتخصيص عروض خاصة لأفلام الطفل.

وفي خطوة لدمج المجتمع بالمشهد الثقافي، سيتوزع برنامج الدورة بين مدينتي مدنين وجرجيس ومختلف مناطق الجزيرة، بهدف جعل السينما حاضرة في قلب المجتمع وإشراك أوسع شريحة من الجمهور في الاحتفاء بالفن السابع