افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، معرض «أهلاً مدارس» المقام بأرض المعارض في مدينة دمنهور، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ضمن الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد.

وتفقدت المحافظ أجنحة المعرض الذي يضم 12 شركة عارضة تقدم مختلف المستلزمات المدرسية، من زي مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية وأحذية، إلى جانب السلع الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات وغيرها، مع تخفيضات تتراوح بين 20% و40% مقارنة بأسعار السوق.

كما تفقدت عازر منفذ مؤسسة «حياة كريمة» داخل أرض المعارض، والذي يوفر اللحوم والدواجن والمواد الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، في خطوة تعكس دور المبادرة في دعم الأسر وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وأكدت المحافظ أن هذه المعارض تجسد التزام الدولة والمحافظة بدعم الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية، مشيرة إلى أن المعرض يوفّر كل ما تحتاجه الأسرة من مستلزمات دراسية بأسعار تنافسية، مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية عالية الجودة.

وأضافت أن المحافظة ستتكفل بسداد المصروفات الدراسية وتوفير الزي المدرسي والحقائب لعدد 500 طالب من الأسر الأولى بالرعاية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا مع بداية العام الدراسي.

يُذكر أنه تم تنظيم 41 معرضًا ومنفذًا جديدًا بواقع 26 منفذًا و15 معرضًا لتغطية جميع مدن ومراكز البحيرة، بما يضمن وصول السلع الأساسية والمستلزمات الدراسية إلى مختلف المناطق بأسعار مخفضة تناسب الجميع.