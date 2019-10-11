علماء الآثار يكتشفون لوحة لمحاربى روما القديمة في بومبي الإيطالية

أعلن وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني اليوم الجمعة، اكتشاف لوحة تصور اثنين من محاربى روما القديمة ويتقاتلان وهو كشف أثري "غير عادى ورائع " من أطلال مدينة بومبي.

وأفادت هيئة متنزه بومبي الأثري في بيان بأن اللوحة التي يبلغ عرضها نحو 1.5 متر وارتفاعها 1.2 متر، اكتشفت في حانة ربما كانت بمثابة بيت بغاء للجنود.

وتظهر اللوحة الجصية محاربا منتصرا يقف مختالا، بينما خصمه الذي فقد درعه، ينزف من صدره ومن رسغه الأيسر، ويبدو أنه يطلب الرحمة.

دمرت بومبي الواقعة جنوب إيطاليا بالقرب من نابولي، في عام 79 ميلاديا، جراء ثوران جبل فيزوف البركاني. ومازالت أجزاء منه قيد التنقيب ما يؤدي إلى العديد من الاكتشافات الجديدة.