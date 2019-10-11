 هروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سوريا بعد قصف تركي - بوابة الشروق
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هروب 5 عناصر من تنظيم داعش من سجن بشمال شرق سوريا بعد قصف تركي

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 9:21 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 9:21 م

قالت قوات سوريا الديمقراطية اليوم /الجمعة/ إن 5 معتقلين من تنظيم (داعش) الإرهابي، فروا من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مسؤول إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية- لم تسمه - قوله إن المعتقلين الخمسة فروا من سجن "نفكور"، الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية.

يأتي هذا بعد تحذيرات سابقة من خطورة القصف التركي، فإلى جانب أنه يعتبر اعتداء على أراضي بلد آخر، فهو يستهدف مواقع تضم سجونا وأماكن احتجاز الآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

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