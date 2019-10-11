بوتين: من الضروري تعبئة الاستخبارات لوقف تهديد خروج المسلحين من سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن وجود الآلاف من المسلحين شمالي سوريا، والحاجة إلى تعبئة أجهزة الاستخبارات ببلدان رابطة الدول المستقلة من أجل القضاء على تهديدات خروجهم من هناك إلى دول أخرى.

وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس قادة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان: "وفقا لبيانات الاستخبارات الروسية، يوجد المئات من المسلحين [شمالي سورية... إنه تهديد حقيقي لنا جميعا. كيف وإلى أين سيتحركون- عبر الأراضي التركية، وعبر أراض أخرى، في عمق سوريا، سيذهبون إلى المناطق التي لا يسيطر عليها أي شخص، هل سيتنقلون عبر العراق وعبر بلدان ومناطق أخرى؟ علينا أن نفهم هذا ونعرف ونعبئ موارد استخباراتنا لوقف هذا التهديد"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن أول أمس الأربعاء إطلاق عملية "نبع السلام" في شمال سورية، مبررا ذلك بالتصدي للإرهابيين وإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السوريين.

يشار إلى أن روسيا تنشر قوات في سوريا تساند رئيسها بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المسلحة المناهضة له.