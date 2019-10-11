طائرات حربية تركية تستهدف رتلا عسكريا لقوات قسد جنوب تل أبيض

دمرت الطائرات الحربية التركية سيارات تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) خلال مغادرتها مدينة تل أبيض مساء اليوم، بينما سيطر الجيش التركي على صوامع حبوب القامشلي .

وقال قائد في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر "أطلقت طائرات حربية تركيا ثلاثة صواريخ استهدفت رتلا لسيارات عسكرية تابعة لقوات سورية الديمقراطية قرب مفرق مريران /حوالي 10 كيلومترات جنوب مدينة تل أبيض/، كما تم استهداف محطة في قرية البديع جنوب مدينة تل أبيض 7 كيلومترات، وتم تدمير المحطة بشكل كبير، كما سيطر الجيش التركي على قرية حشيشة التي دخلت منها الدوريات التركية أول مرة الى سورية".

إلى جانب ذلك، قال سكان في بلدة تل حمام 22 كيلومترا جنوب شرق مدينة تل أبيض بأن حاجز لقوات قسد شمال البلدة تعرض لقصف مدفعي.

ويتواصل القصف المدفعي على مدينة تل أبيض، حيث سقطت عشرات القذائف على المدينة.

وقال عضو في مجلس الرقة الوطني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "استهدفت مدفعية الجيش التركي بعشرات القذائف، مواقع ومقرات للوحدات الكردية في المدينة بعد استبدال مقراتهم بمواقع جديدة وتم رصد تلك المواقع ".

وأضاف المصدر "غادر العشرات من قيادات قسد مدينة تل أبيض بعد تقدم فصائل المعارضة على محور غرب تل أبيض، والعمل على حصار المدينة من الجهة الجنوبية".

وفي محافظة الحسكة قال مصدر لـ (د.ب.أ) "سيطر الجيش التركي وفصائل المعارضة على صوامع الحبوب في رأس العين، والتي كانت مقرا لقوات سورية الديمقراطية ".