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من المقرر أن تعلن لجنة جائزة نوبل النرويجية الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 اليوم الجمعة، من بين إجمالي 301 ترشيحات للجائزة.

وتركز التكهنات حول من سيفوز بالجائزة لهذا العام على ناشطة المناخ السويدية الشابة "جريتا تونبرج" التي ألهمت حركة يقودها الشباب نظمت إضرابات في جميع أنحاء العالم دعما لقضايا المناخ.

كما يتوقع أيضا أن يكون رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد من بين المنافسين على نيل تلك الجائزة لدوره في تحسين العلاقات مع إريتريا المجاورة بعد سنوات من التوتر.

وكانت جائزة العام الماضي قد ذهبت إلى الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد نظير"جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة".

وحتى الآن تم الإعلان عن جوائز نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والآداب. ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد الأسبوع المقبل.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

ولا يتم الكشف عن قائمة المرشحين، وذلك منذ 50 عاما، مما يجعل التكهن بالفائز صعبا.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونه سويدية (908 آلاف دولار).