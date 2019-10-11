تسرب النفط من الناقلة الإيرانية التي تعرضت لانفجارين في البحر الأحمر يصل لأدنى نسبة

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا) أن تسرب النفط من ناقلة النفط الايرانية سابيتي" التي تعرضت صباح اليوم إلى انفجارين في البحر الاحمر، بلغ ادنى نسبة حاليا.

وبحسب اخر المستجدات فيما يخص هذا الحادث، فقد بلغ تسرب النفط من الناقلة إلى أدنى نسبة؛ كما تم التاكيد من جديد على انه لاصحة للانباء التي ادعت بوقوع حريق في السفينة الايرانية وان جميع طاقمها بصحة جيدة وآمنين والجهود متواصلة للحفاظ على وضع السفينة مستقرا،بحسب إرنا.

كانت الشركة الوطنية للنفظ الإيرانية قد ذكرت أن الانفجارين اللذين تعرضت لها الناقلة التابعة لها نجما عن اصابتها بصاروخين في البحر الاحمر على بعد 60ميلا بحريا من ميناء جدة السعودي.

وأدى الانفجاران إلى تسرب نفطي من الناقلة إلى مياه البحر الأحمر.

يأتي الانفجار بعد هجمات تعرضت لها في الاشهر الاخيرة ست سفن، 4 منها قرب مياه الإمارات واثنتان في خليج عمان.