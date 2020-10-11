 ولي عهد النرويج: الملك هارالد الخامس بصحة جيدة - بوابة الشروق
الأحد 11 أكتوبر 2020 5:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

ولي عهد النرويج: الملك هارالد الخامس بصحة جيدة

الملك هارالد الخامس ، ملك النرويج - ارشيفية
الملك هارالد الخامس ، ملك النرويج - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 5:29 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 5:29 م
أعلن ولي العهد النرويجي، هاكون اليوم الأحد أن حالة والده، الملك هارالد الخامس، "بصحة جيدة" بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا في القلب.

وقال هاكون لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية "إن.آر.كيه"، خلال زيارة لمدينة تروندهايم، "الأطباء ووالدي راضون ويبدو أنه يتعافى بشكل جيد".

وقدم ولي العهد الشكر أيضًا للفريق الطبي بأكمله في مستشفى "جامعة أوسلو"، من بينهم الطبيب الشخصي للملك، بيورن بيدز، الذي شارك في العملية الجراحية التي خضع لها الملك أمس الأول الجمعة وتم فيها استبدال صمام قلب.

وكان الملك مستيقظًا أثناء العملية التي جرت أمس الأول الجمعة، ولم يكن في حاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، وقال البلاط الملكي إنه تم إدخال منظار من الفخذ عبر الوريد للوصول إلى القلب، حيث كان الملك تحت تأثير التخدير الموضعي بمستشفى جامعة أوسلو.

وتم تركيب صمام قلب اصطناعي للملك في عام 2005، وعمره الافتراضي يتراوح بين عشر و15 عامًا، وكان استبدال الصمام ضروريًا لتحسين عملية التنفس.

وأمضى هارالد، الذي اعتلى العرش في عام 1991، بضعة أيام بالمستشفى الشهر الماضي، حيث كان يعاني من صعوبة في التنفس، لكن الفحوصات أظهرت أنه ليس مصابا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك