 زراعة دمياط: سعر قنطار قطن «جيزة 92» 5120 جنيها - بوابة الشروق
الإثنين 11 أكتوبر 2021 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

زراعة دمياط: سعر قنطار قطن «جيزة 92» 5120 جنيها

حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:28 م

قال المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن مزاد القطن الذي أقيم في دمياط، أسفر عن تسعير قيمة قنطار قطن "جيزة 92" بـ5120 جنيهًا للقنطار.

وأوضح عبد السميع أن المديرية نظمة 8 حلقات لتسويق القطن، والتي تتم لأول مرة في مصر، منها 5 حلقات تجارية، و3 حلقات إكثار، في قرى "التوفيقية، وتفتيش ثاني، والإبراهيمية البحرية، والحلقات التجارية، في كفر الغاب، والوسطاني، وأم الرزق وعزب العرب، الكاشف الجديد"، وبناء على فحص القطن تم تقييم وتحديد سعر صنف جيزة 92.

وبلغ إجمالي المساحة المزروعة قطن 7940 فدانًا، غالبيتها من الصنف "جيزة 92" فائق الطول والنعومة، وكان متوسط الإنتاجية حوالي 13 قنطار للفدان.

وأبلغت مديرية الزراعة جميع المزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية والمساجد، بضرورة تسليم محصول القطن إلى حلقات التسويق؛ لتنفيذ مزادات القطن وتثمينها، وجاري استلام الأقطان بكافة الحلقات وأصبحت الحلقات على استعداد لتنفيذ المزاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك